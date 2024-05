Le donne si possono insultare? Lo rifarei cento volte | Meloni demolisce ancora De Luca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) A poco più di una settimana dal voto delle Europee, ecco una Giorgiaa tutto campo, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, nella puntata in onda su Rete 4 nella prima serata di giovedì 30 maggio. L'intervista si apre con la gag del conduttore, "sono quel bischero di Del Debbio...", afferma aprendo il collegamento col premier, una stoccata a Vincenzo Dedopo i fatti di Caivano. Poi, largo alla politica. Si parte dalla riforma della giustizia, varata in CdM mercoledì. "Abbiamo fatto una norma che riguarda il Csm, l'organo di autogoverno della magistratura, quello che decide gli avanzamenti di carriera e le questioni disciplinari dei magistrati. Abbiamo deciso di modificare la selezione dei componenti e di farla per sorteggio, perché vogliamo liberare la magistratura dal problema delle correnti politicizzate", affermarivendicando la separazione delle carriere, da anni cavallo di battaglia del centrodestra e, ora, legge.