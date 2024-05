Le Acli in udienza da Papa Francesco | folta delegazione in viaggio da Benevento e dalla Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCentosti daa piazza San Pietro per incontrare: sabato 1° giugno il Santo Padre riceverà inspeciale il popolo dellenell’Aula Paolo VI della Città del Vaticano. La presidente provinciale Maria Giovanna Pagliarulo a capo dellacomposta inoltre dai vertici del Patronato e del Caf Antonella Bibbò, la direttrice Angela Ciullo, Stefania Ciullo (Colf), Ilaria Calabria e Chiara Santarcangelo (Giovani delle), Luigi Viola (Cta) e tanti circoli della provincia. L’incontro segna l’inizio dei festeggiamenti per l’80° anniversario delle, un traguardo significativo per l’Associazione che,sua fondazione, si impegna per promuovere i valori del lavoro, della solidarietà e della giustizia sociale.