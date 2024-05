Le 5 truffe telefoniche più diffuse

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 30 maggio 2024) Abbiamo pensato potesse essere utile una velocissima guida per difendersi dallepiù comuni in circolazione in questo periodo. Quanto segue è stato realizzato con l’aiuto dell’IA che ha letto tutto l’archivio articoli di BUTAC e, dopo un’analisi delle segnalazioni giunte in redazione nell’ultimo mese, ha raccolto i link dei nostri vecchi articoli sul tema. Essere informati e preparati è il modo migliore per proteggersi dalle. L’SMS che ci frega Lespesso si presentano sotto forma di SMS o chiamate da numeri sconosciuti che richiedono di richiamare un numero specifico. Questi numeri, una volta chiamati, possono addebitare costi elevati. Ad esempio, potreste ricevere un messaggio del tipo “Chiama e ascolta il tuo messaggio al numero…”.