LDA l’estate è ‘Rosso Lampone’ | Mi prendo il mio tempo per scrivere ho bisogno di vivere

(Di giovedì 30 maggio 2024) Non il solito brano per. LDA è in radio e sulle piattaforme digitali con il singolo Rosso Lampone, le cui vibes positive fanno da tappeto a una serie di riflessioni a tratti malinconiche. Quasi crepuscolari. Perfette quindi per i trasmonti estivi più che per la canicola di mezzogiorno. Un pezzo che, a detta di Luca, è solo un assaggio dei brani che sta custodendo nel cassetto fino al momento giusto. Perché sì, LDA non ha fretta e ogni canzone merita il suo. Hai inaugurato la tua estate lo scorso 3 maggio con Rosso Lampone che musicalmente pesca anche dal funk con un testo dai toni malinconici e agrodolci. Come si incontrano questi mood?Mi piace creare questi contrasti perché credo sia bello che un pezzo dalle vibes estive abbia un testo un po’ più malinconico, preso male.