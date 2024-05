LDA il ritorno arriva con Gigi D’Alessio | il nuovo evento dopo il successo ad Amici 21

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’ex21, LDA, torna in TV a grande richiesta e insieme al papà d’arteper un’occasione unica, dal vivo! Si tratta della nuova tappa prevista al nome di: uno come te. Ebbene sí, è previsto ildel duo iconico nel segno del Pop made in Italy a Napoli. Il giovane fenomeno pop uscente dal talent show di Maria De Filippi in coppia con il padre d’arte e ambasciatore della musica napoletana nel mondo rinnovano il loro sodalizio artistico, per una magica collaborazione a grande richiesta del loro joint-fandom che infiamma le vibes di un’estate che si preannuncia caliente! Torna la grande festa dida Piazza del Plebiscito, a Napoli, con LDA L’occasione del rinnovato duo Pop live a Napoli è il concerto previsto a Piazza del Plebiscito, per la nuova tornata di date di concerti estivi sotto la conduzione di& Friends in musica, con grandi ospitie parenti del timoniere dal vivo.