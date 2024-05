LDA dopo Amici e Sanremo torna con Rosso Lampone | Cantare con papà è sempre emozionante Vorrei tornare a Sanremo e vincerlo – Intervista video

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 30 maggio 2024) LDA, all’anagrafe Luca D’Alessiocon un nuovo singolo dal titolo “”. Nato discograficamente tra i banchi della scuola didi Maria De Filippi, come è noto, LDA è il figlio di Gigi D’Alessio, con il quale, di tanto in tanto collabora alla realizzazione di brani, come è successo di recente nell’ultimo disco di Gigi dal titolo “Fra”, dove con il figlio Luca cantano un bellissimo pezzo. Noi di SuperGuidaTv abbiamoto LDA e con lui abbiamo parlato di, palco che ha già calcato in passato e della voglia di rire aal festival con l’obiettivo die andare all’Eurovision. Ecco di seguito la nostraa LDA. LDA,al cantante di “” LDA è uscito il tuo nuovo singolo “”: come nasce questo brano e cosa hai voluto raccontare? “Ho voluto raccontare la storia di un mio amico, Solitamente quando si scrive un brano, si scrive qualcosa che riguarda noi stessi, invece ho voluto raccontare quella di un amico, che un giorno è venuto da me e mentre giocavamo alla Play mi ha raccontato la sua storia.