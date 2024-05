Lavori Roma – Sopralluogo del sindaco Gualtieri sul cantiere della nuova fognatura del Municipio XV per un finanziamento di oltre 6 mln

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo 70 anni di attese,Capitale e Acea Ato2 portano l’allaccio in fogna a400 famiglie residenti e 30 unità commerciali, e in totale a un bacino di utenza interessata di circa 6mila abitanti delXV. L’intervento si svilupperà tra il 2024 e il 2025 con un6 milioni di euro. Questa mattina il, l’assessore aiPubblici Ornella Segnalini, i tecnici di Acea Ato2 e il presidente delXV Daniele Torquati, hanno effettuato undi avanzamento. Il, iniziato a marzo, è finalizzato alla realizzazione del nuovo collettore fognario (1,8 km di rete) su via Tiberina e in località Borgo Sant’Isidoro nel territorio del XV. L’opera porterà inal completamento dell’esistente rete fognaria del bacino Prima Porta-Mandriaccia e alla raccolta, al collettamento e al trasferimento delle acque refluezona di S.