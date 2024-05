L’Autoesclusione come Strumento di Controllo delle Spese | Un Approccio Preventivo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’affermazione del gioco d’azzardo online ha portato tantissimi utenti a sfruttare la grande accessibilità al programma di intrattenimento attraverso piattaforme autorizzate sul territorio italiano. Un accesso diretto che, se non gestito con attenzione, può sfociare nel gioco compulsivo, un problema sociale che le Autorità italiane cercano di contrastare da tempo. Ma in che modo si cerca di prevenire il problema? Introducendo una serie di misure a tutela e supporto dei giocatori online, soprattutto preservando i minori. Pensiamo per esempio al, facile da richiedere e da annullaresvela la guida surevocare autoesclusione ADM sul sito Revocaautoesclusione.com: è unoche permette di sospendersi dal gioco in autonomia.