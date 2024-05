Lautaro Martinez vuole 12 milioni? Ecco perché è una cifra folle

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024)chiede 12. Legittimo, magari li vale pure in altri contesti. E però dovrebbe sapere bene che è una richiesta che l'Inter non è in grado di soddisfare né avvicinare. Se non lo capisce lui che è il capitano e che ha più volte dichiarato amore al club... Caro, hai la possibilità di ripercorrere le orme di Zanetti, sei in un campionato in cui la fai da padrone e in una squadra che ti considera il suo centro di gravità permanente e che gioca per vincere. E alloramai ti presenti con una richiesta fuori dal mondo? Non si tratta di valere o meno quei soldi, ma di buonsenso: se vuoi rinnovare con l'Inter, non spari certe cifre, è semplice. Lasciare qualche milione sul tavolo per continuare a essere il re di Milano, sponda nerazzurra, non è una brutta prospettiva.