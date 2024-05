Lautaro Martinez-Inter prove di rinnovo | ecco la reale differenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024)si riuniscono per tornare a parlare di. Alejandro Camano, procuratore del capitano nerazzurro, oggi ha incontrato la dirigenza per riprendere i discorsi. PRIMO RIAVVICINAMENTO – L’incontro di oggi tra Alejandro Camano e la dirigenza dell’segna un passo importante nella trattativa per ildel contratto di. Sebbene permanga una distanza economica significativa, la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme è chiara. Dalla dirigenza dell’, trapela ottimismo ma anche consapevolezza della complessità della trattativa. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono determinati a trattenere, ma devono fare i conti con i vincoli di bilancio del club. La società è pronta a fare un ulteriore sforzo, ma non vuole compromettere la stabilità finanziaria del club.