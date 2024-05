Lautaro Martinez-Inter il momento della verità | una convinzione – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si scalda la situazione trae l’, soprattutto dopo le dichiarazioni degli scorsi giorni dell’agente del giocatore. Secondo il Corriere dello Sport sta arrivando il, con unain società. INCONTRO – È arrivato ildi scoprire le carte tra l’, perché ora non si può più temporeggiare. Specialmente con il fastidio causato alla società da parte dell’agente dell’attaccante, Alejandro Camano, con le sue troppe dichiarazioni dei giorni scorsi. In questo senso bisognerà capire se il capitano nerazzurro sarà disposto a fare un passo incontro alla società. Le cifre sono chiare: 8/8.5 milioni di parte fissa, più bonus per arrivare in doppia cifra. Impensabile che l’, infatti, possa raggiungere una parte fissa in doppia cifra, sebbene lo stessochieda 12 milioni di euro a salire.