Lautaro Martinez-Inter esclusa una data per l’incontro | il motivo

(Di giovedì 30 maggio 2024)è un argomenti caldissimo in casache attendecon Camano, agente dell’argentino. Il confronto potrebbe avvenire nelle prossime 48 ore, come conferma anche la giornalista Monica Colombo,venuta a Radio Sportiva. Sembra però difficile che possa avvenire sabato 1 giugno e c’è unINQUIETUDINE –e l’sono arrivati aldecisivo per il rinnovo di contratto. Dopo mesi di dichiarazioni e promesse, tra 48 ore la dirigenza nerazzurra incontrerà l’agente dell’argentino, arrivo a Milano come conferma Monica Colombo: «Camano è arrivato oggi a Milano, la linea è che ci sarà un incontro nei prossimi due giorni ma onestamente sembra difficile che possa essere sabato, giorno della finale di Champions League.