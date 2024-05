Fonte : inter-news di 30 mag 2024

RINNOVO O CESSIONE – Ecco perché, in base ai prossimi incontri in programma tra la dirigenza e l’agente del giocatore, Lautaro Martinez si trova ora a un bivio. Resterebbe, dunque, un’unica opzione per Lautaro Martinez: il PSG, che di certo potrebbe ricoprirlo d’oro – come già Milan Skriniar prima di lui – ma sarebbe un downgrade in termini di competitività e, soprattutto, di passione e amore da parte dei tifosi.

Lautaro Martinez cessione Inter non da escludere Ma mancano pretendenti! – TS