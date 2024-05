Fonte : ildenaro di 30 mag 2024

Nel suo nuovo ruolo, riporterà direttamente a Luca Burrafato, Responsabile della Regione Mmea e funzionalmente a Sean McGroarty, Global Head of Surety Allianz Trade. . Laura Cremona, attualmente Surety Digital Officer in Allianz Trade MMEA (Paesi del Mediterraneo, Medio Oriente e Africa), è stata nominata Head of Surety per la regione MMEA, in sostituzione di Dario Locatelli a partire dal 1° giugno 2024.

Laura Cremona head of Surety di Allianz Trade per i Paesi di Mediterraneo Medio Oriente e Africa