Latina petardi prima della partita e fumogeni | nei guai quattro tifosi

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024- Il Questore di, nel quadro delle attività di contrasto ai fatti violenti commessi in occasione delle manifestazioni sportive, ha emesso 4 provvedimenti di D.A.Spo nei confronti di tre supporters delCalcio ed uno nei confronti di un tifoso dell’Avellino. I provvedimenti, notificati nei giorni scorsi ai rispettivi destinatari, sono stati adottati a seguito dei fatti accaduti durante l’incontro di calcio tra ilCalcio 1932 e l’U.S: Avellino 1912, valevole per il campionato di “Lega Pro Girone C”, del 6 gennaio scorso. In quell’occasione,del fischio d’inizio erano stati esplosi diversiall’esterno dell’impianto e in seguito, durante la, erano stati accesi alcunisia nella curva locali che nel settore ospiti.