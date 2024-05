Las Palmas | l’ultimo addio di García Pimienta | Lascio con il cuore pesante

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 30 maggio 2024) 2024-05-30 11:01:48 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Mmalinconico a Garcia Pimientsui social network. Sabato scorso le lacrime gli hanno riempito il viso, ma le parole escono meglio nella tranquillità che ti dà la prospettiva. L’allenatore catalano, dopo aver lasciato riposare questi sentimenti, ha voluto salutare tutti i tifosi dell’UD Lasuna lettera dinei social network. Ammette di essere sopraffatto dall’amore che ha ricevuto. “Uno play off, una promozione e la permanenza. Insieme, in due anni e mezzo… non è male. Gli obiettivi sono stati raggiunti, ma il legame e l’unione che abbiamo raggiunto tra società, squadra e tifosi è davvero il massimo” chiave di tutto, del presente, ma soprattutto del futuro.