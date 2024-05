Fonte : movieplayer di 30 mag 2024

Valeria Golino, dopo Miele ed Euforia, torna dietro la macchina da presa per un lavoro tanto coraggioso quanto atteso: adattare L'arte della Gioia in una serie di sei, intensi, episodi. Come spiegavamo anche nella nostra recensione, Goliarda Sapienza è una delle autrici più importanti del Novecento ma che ha avuto il suo giusto riconoscimento troppo tardi e questo suo ultimo romanzo, uscito postumo, è una storia densa e complessa, ruvida come la sua protagonista.

L’arte della gioia raccontata da Valeria Golino | i leciti desideri di un' opera da scoprire