Lars Von Trier sta lavorando a un nuovo film? Il ritiro sembra ancora lontano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo aver annunciato di essere stato colpito dal morbo di Parkinson., il regista danese avrebbe trovato l'ispirazione per una nuova sceneggiatura - ormai pronta - che si starebbe preparando a girare nei prossimi mesi. Dopo un lungo periodo di silenzio,Vonha delle novità in serbo. Secondo World of Reel, il regista danese starebbe preparando un. Il tutto dopo aver ventilato un imminentedalle scene per via del Parkinson con cui lotta da qualche anno. A rivelare il possibile ritorno dalla scene sarebbe stato un produttore europeo intervenuto al Festival di Cannes da poco conclusosi, che però ha mantenuto il massimo riserbo sul progetto in questione. Secondo quanto anticipato, la sceneggiatura sarebbe pronta evondovrebbe dare il via alle riprese entro la fine dell'anno.