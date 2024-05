Larian Studios al lavoro su codename Excalibur ma gli sviluppatori non sanno cosa sia

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo il grande successo di Baldur’s Gate 3, il team diè già alsu due nuovi RPG. Durante il Digital Dragons, il CEO Swen Vincke ha rivelato ildi uno dei due giochi,, che ha subito catturato l’attenzione dei videogiocatori. Ma? Vincke non può sicuramente fornire altri dettagli e anche se potesse farlo, non sarebbe in grado di spiegare disi tratta! Al momento, il team sta sperimentando e scegliendo la strada da seguire, ma nessuno fra gli sviluppatore è in grado di definire il progetto. Per essere onesti, stiamo ancora cercando di capiresia. Se qualche membro del team è al momento in grado di dirvi disi tratta, sta mentendo. Non lo sappiamo, stiamo sperimentando diverse cose.