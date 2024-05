Landazabal Gsk | In Italia investimenti per 800 mln nel 2020-2025

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - "L'è storicamente uno dei poli strategici di ricerca e produzione dei farmaci e dei vaccini di Gsk. E' rilevante l'impegno quinquennale di Gsk negli, che vede nel periodoun totale previsto di 800 milioni di euro, di cui il 59% destinato ai vaccini e il 41% ai farmaci, mentre alla sola ricerca va il 14% del totale". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Fabio, presidente e Ad Gsk, a margine di un convegno promosso da Gsk - oggi e domani a Roma (Auditorium della Tecnica) - con oltre 200 pneumologini riuniti per fare il punto sulle nuove terapie a disposizione per le patologie respiratorie, prime fra tutte l'asma che colpisce il 4-8% della popolazione generale, e la Bpco che interessa il 10-11% deglini, ma con punte fino al 15-20% tra gli over 65.