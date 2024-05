Landazabal Gsk | Da 50 anni impegnati nelle patologie respiratorie

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - "In Gsk abbiamo una storia unica per le, una storia che ha avuto inizio nel 1974 con lo sviluppo della prima terapia per gestire la sintomatologia asmatica. E siamo qui oggi, 50dopo, con nuovi farmaci che ci permettono in questo momento di pensare alla remissione completa della malattia. Inoltre, contribuiamo alla prevenzione primaria con vaccini nuovi che permettono al paziente di controllare la malattia e di prevenire comorbidità, come per il virus sinciziale o il fuoco di Sant'Antonio". A dirlo all'Adnkronos Salute è Fabio, presidente e Ad Gsk Italia, durante un convegno promosso da Gsk - oggi e domani a Roma (Auditorium della Tecnica) - con oltre 200 pneumologi italiani, riuniti per fare il punto sulle nuove terapie a disposizione per le