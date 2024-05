Fonte : sbircialanotizia di 30 mag 2024

E siamo qui oggi, 50 anni dopo, con nuovi farmaci che. 'Nel 1974 la prima terapia per l'asma, la nostra è una storia unica in quest'area' "In Gsk abbiamo una storia unica per le patologie respiratorie, una storia che ha avuto inizio nel 1974 con lo sviluppo della prima terapia per gestire la sintomatologia asmatica.

Landazabal Gsk | Da 50 anni impegnati nelle patologie respiratorie