Lanciava con una fionda palline di ferro sulle case dei vicini | 81enne arrestato in California

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio, 2024 – Per una decina di anni un quartiere della cittàna di Azusa è stato terrorizzato da dei misteriosi lanci di sfere edi metallo che distruggevano le finestre dellee spaventavano le persone. Ora la polizia, dopo una lunga indagine, ha finalmente trovato eil colpevole: un uomo di 81 anni, Prince King, che è accusato di essere il lanciatore seriale. La curiosa notizia è riportata dal Los Angeles Times che racconta che King abita in un tranquillo quartiere residenziale di Azusa, una città di circa 45mila abitanti. Per circa dieci anni la zona, come ha scritto la polizia in una nota, è stata letteralmente assediata da misteriosi lanci diche scagliavano sui vetri di abitazioni e auto dei cuscinetti a sfera che rilasciavano delledi metallo rompendo gli oggetti con cui entravano in contatto.