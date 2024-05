Lancia HF | il futuro oltre l’Ypsilon

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 30 maggio 2024)HF torna con la nuova Ypsilon elettrica da 240 CV, un concentrato di sportività, tecnologia e designHF torna sotto i riflettori. Questa sigla è sinonimo di alte prestazioni e sportività. Il primo modello a portarlo addosso sarà la nuova Ypsilon, prevista per il 2025.a essere un’edizione speciale, è anche una dichiarazione d’intenti di, che vuole tornare a competere nel segmento delle auto sportive. La scelta di puntare sull’elettrico non è casuale: la Ypsilon sarà la punta di diamante di una gamma di vetture elettrificate cheintendere nei prossimi anni. Questo è un chiaro segnale della volontà del marchio di abbracciare la mobilità sostenibile senza rinunciare al piacere di guida.HF: più di un semplice badge La Ypsilon sarà equipaggiata con il motore elettrico da 240 CV, capace di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi.