Fonte : linkiesta di 30 mag 2024

Lo stesso sostegno al Piano Mattei per fermare l’immigrazione passa per i buoni rapporti con gli interlocutori che contano nelle Cancellerie europee. E soprattutto dovrà interloquire con chi ne prenderà il posto. Meloni pensa di avere un commissario europeo con un portafoglio pesante se entrerà in rotta di collisione con Parigi, Berlino, Madrid e Varsavia? Crede veramente di trascinare il Ppe in una deriva di destra in compagnia di Rassemblement national? Avere cacciato dal gruppo di Identità e Democrazia i neonazisti di Alternative für Deutschland non basterà a Le Pen e Salvini per essere considerati potenziali alleati.

L’ambiguità di Meloni in Europa e il vicolo cieco della sua campagna elettorale