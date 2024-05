L’allenatore più importante in carriera? Gianluca Mancini risponde così

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) E’ il momento dei bilanci perdopo la mancata qualificazione della Roma alla prossima Champions League. Il calciatore giallorosso è stato protagonista di una stagione positiva ed è già proiettato al futuro tra Nazionale e squadra di club. Il difensore si è raccontato.che ha avuto un impatto significativo sulladi? “Gasperini. Perché è stato il mio primo allenatore in Serie A, è il primo allenatore che mi ha fatto capire l’importanza dell’allenamento, di andare forte durante la settimana e non solo, mi ha insegnato, mi ha fatto capire che per stare a certi livelli e starci tanto bisogna essere professionisti anche fuori dal campo e quindi mi ha dato questa mentalità da professionista vero e poi anche ha delle situazioni tattiche che secondo me per un giovane avere lui come primo allenatore in Serie A ti fa crescere in modo particolare”.