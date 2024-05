Ladispoli in biblioteca la presentazione del libro Aulente fiore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 – L’amministrazione comunale informa che presso laè in programma l’incontro con Dario Pisano che, dopo il successo di Parla come Dante, martedì 4 giugno alle ore 16:30 presenterà il suo nuovo. L’opera, edita da Edizioni Efesto e con una prestigiosa prefazione di Giuseppe Manfridi, è un’antologia di testi poetici duecenteschi, corredati da commenti e parafrasi in italiano corrente che permettono al lettore di godersi un viaggio intellettuale alla riscoperta della poesia italiana delle origini. L’autore ci racconta, attraverso molti riferimenti intertestuali, quanto la poesia moderna e contemporanea deve a quella del passato, in particolare a quella del XIII secolo: rileggeremo autori come Giuseppe Ungaretti (attento studioso di poesia pre-dantesca), Giorgio Caproni (il più duecentesco tra i poeti novecenteschi), Pier Paolo Pasolini e Giovanni Giudici (entrambi nutriti di cultura medioevale e trobadorica)… e moltissimi altri.