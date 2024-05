L' adidas Gazelle Indoor Black Gum è la tua nuova scarpa per tutti i giorni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 30 maggio 2024) In un mondo in cui le sneaker diventano sempre più assurde (stiamo guardando le Salehe Bembury x Crocs Juniper), leGum sono la prova inconfutabile che mantenere la semplicità funziona ancora. Sì, la silhouette esiste da quasi 60 anni. E sì, in tutto questo tempo ha visto la sua giusta dose di colorazioni folli. Ma per la prossima versione, l'azienda tedesca di abbigliamento sportivo riporta tutto alle origini, nel miglior modo possibile.GumLaGum sembra quasi identica ad alcune delle primemai realizzate. Caratterizzata da una tomaia in pelle scamosciata Core, è contrastata dal marchio Three Stripe in pelle bianca sui lati laterali e mediali, a cui sono stati applicati bordi dentellati (proprio come le OG).