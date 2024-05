L' Abi a trazione europea Rottigni Intesa è il nuovo direttore generale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il rischio è stato di avere un’Abi senzaSanpaolo. Sarà, invece, un’Abi diretta daSanpaolo, o, meglio, da uno dei suoi top manager, Marco Elio, responsabile della divisione banche estere del gruppo guidato da Carlo Messina. Proprio quest’ultimo ha svolto il ruolo di “picconatore” dell’associazione che raggruppa le banche del paese in una fase in cui sembrava aver perso capacità di essere motore di rinnovamento del sistema del credito e delle sue relazioni con il mondo sindacale, politico ed economico.è stato, infatti, indicato dal comitato esecutivo comeal posto di Giovanni Sabatini, mentre alla presidenza resta Antonio Patuelli. Proprio il profilo internazionale difa presupporre una maggiore apertura dell’Abi al dialogo a livello europeo: “Vogliamo la migliore Abi d’Europa”, è stato l’auspicio più volte dichiarato da Messina, che ieri, uscendo da palazzo Altieri, ha annunciato il ritorno diSanpaolo nel comitato sindacale dell’associazione, da cui la banca era uscita più d’un anno fa in dissenso sulle politiche per il rinnovo del contratto dei bancari.