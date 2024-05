La voglia di emergere di Candrina | Sono pronto per il salto tra i grandi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna vita passata a calcare i campi di calcio importanti, poi la naturale prosecuzione di una carriera fatta di esperienze attive tra i dilettanti fino ad arrivare alla tuta e al primo posto occupato sulla panchina. Tanti anni a dare consigli ai giovani, per Marcoè arrivato il momento di fare il grande, una prima squadra da allenare per cercare di misurarsi e provare a tramandare tutta l’esperienza avuta nel corso della sua carriera da professionista. Allenatore abilitato dal 2008, le ultime sei stagioni le ha passate insieme ai più giovani, poi l’esperienza illuminante al fianco di un maestro come Feola, chiamato a risollevare le sorti del Matese, squadra di Serie D che quest’anno è retrocessa in Eccellenza.