La vera censura avviene nel silenzio

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 30 maggio 2024) Se non li invitano dappertutto gridano allo scandalo. Ma è solo la Fiera delle vanità. Non sono stati chiamati Alberti, Santacroce, Doninelli, Permunian, Cappelli, Moresco, Pallavicini, Culicchia, Nori: non si sono lamentati.