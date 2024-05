Fonte : fanpage di 30 mag 2024

it Marta Criscuolo, moglie di Fabio e mamma di Lavinia: "All'inizio sembrava l'uomo perfetto" . Il 6 maggio 2024 Marco Manfrinati accoltella la ex moglie Lavinia Limido e uccide il padre di lei, Fabio Limido, intervenuto in difesa della figlia. Parla a Fanpage.

La vedova di Limido | Manfrinati voleva sgozzare mia figlia e non venne arrestato Fabio è morto per salvarla”