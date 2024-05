La traversa ferma il Venezia Joronen la Cremonese | 0-0 nella finale di andata dei Playoff di B

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ci siamo! Ultimi 180? minuti e poi calerà il sipario sulla stagione 2023-2024 di Serie B. Primo atto questa sera allo stadio “Zini” di Cremona per la partita didelladi Serie B tra: solo una raggiungerà Parma e Como in Serie A, l’altra resterà mestamente in cadetteria con l’amarezza di aver perso il treno promozione proprio all’ultimo metro. I primi 90? minuti si chiudono 0-0, risultato che, lo ricordiamo, favorisce ilche in caso di parità di risultati verrebbe promosso per ragioni di classifica (3° in regular season,4ª, ndr). Match essenzialmente in equilibrio. Nel primo tempo Coda e Bonaiuto impegnanoche risponde presente.ripresa Pierini colpisce lasu calcio di punizione mentre dall’altra partele conclusioni di Sernicola e Zanimacchia.