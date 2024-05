Fonte : ilfoglio di 30 mag 2024

Ieri infatti pensavo alla stima e all’affetto che provo, intatti, per Manlio Milani. A meno che non si sia così scemi e fortunati da essere beati di sé, che anche succede. (Benedetto Croce, citando Salvatore Di Giacomo, in visita al Duca di Maddaloni: “Come state?” “Non lo vedi? Sto morendo”).

La stima profonda e intatta per Manlio Milani cinquant’anni dopo