La stagione si chiude il 29 settembre

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il sindaco ha emanato l’ordinanza di inizio dellabalneare con individuazione delle acque non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, dandone un’adeguata informazione. Prende altresì atto che la regione ha stabilito che labalneare inizia il 1° maggio e termina il 29e verificato che l’Arpam classifica come idonee alla balneazione le acque del litorale di Porto San Giorgio secondo le analisi svolte presso specifici punti di campionamento ( davanti fosso Petronilla, direttrice via Donizetti, 300 metri e 100 metri a sud del fosso Valloscura, direttrice via Trento, direttrice via Venero e direttiva via Polo). Inoltre verificato che lungo la costa di Psg si trova un tratto riconducibile a strutture portuali che deve essere individuato come acque di non balneazione.