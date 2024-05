Fonte : lanazione di 30 mag 2024

"Apprezziamo molto la scelta della Sant’Anna – ha detto il sindaco Michele Conti con la quale tra poche settimane firmeremo l’atto di compravendita definitivo per l’ex convento di Santacroce in Fossabanda che diventerà uno studentato, oltre a contenere spazi per la didattica".

La Sant’Anna si estende Nuova prestigiosa sede nel Palazzo Boyl tra affreschi e fontane