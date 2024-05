La Ruota della Fortuna una decisione anomala | che guaio per Gerry Scotti e Mediaset

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Lacon, reboot dello storico game show di Mike Bongiorno, chiuderà i battenti molto presto: il 2 giugno secondo il portale davidemaggio.it, che parla di "fiammata in preserale destinata già a finire". Da lunedì 3 giugno, infatti, torneranno le repliche di Caduta Libera, altro programma condotto da, alle quali seguiranno, nel corso dell'estate, quelle di The Wall. Secondo Maggio, si tratta di "unarispetto all'importanzafascia, che va in controtendenza rispetto all'allungamento di una settimana di Pomeriggio Cinque o alla fine, fissata a fine giugno, di Mattino Cinque News". Lo stoptrasmissione potrebbe spiegarsi con l'inizio degli Europei, che verranno trasmessi su Rai 2.