30 mag 2024

Per capire se un televisore è in grado di agganciare un dato segnale basta fare una semplice prova. Si tratta della seconda generazione di digitale terrestre. Dal 28 agosto la Rai comincerà a trasmettere con il nuovo standard DVB-T2. . I primi test dovrebbero cominciare a fine agosto anche se non è ancora chiaro quando il passaggio al nuovo segnale diventerà definitivo.

La Rai cambia segnale | come capire se la tua tv riceve il nuovo digitale terrestre DVB-T2