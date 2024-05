La Pellicola D’oro il 15 giugno in via Veneto

Fonte : romadailynews di 30 mag 2024

LA PELLICOLA D’ORO Il 15 giugno la cerimonia di premiazione in via Veneto – Roma PREMI SPECIALI a ELENA SOFIA RICCI – MICHELE PLACIDO e SERGIO MARTINO Conduce Sabina Stilo A seguito della presentazione delle nomination e dei premi speciali per la XIV Edizione 2024 realizzata con successo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, condotta dall’attrice Antonella Fattori, il 24 maggio scorso alla presenza di importanti autorità istituzionali: il Vice Capo di Gabinetto del Mimit la Dott.

