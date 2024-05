La nuova giustizia Separazione delle carriere via libera del governo Doppio Csm con sorteggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) "È un provvedimento epocale", esulta il Guardasigilli Carlo Nordio. Il ddl a suo nome modifica gli assetti dellaa dispetto dell’opposizione dell’intera magistratura. Una riforma costituzionale. In soli venti minuti, il Cdm approva latra giudici e pm, promuove lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura in Csm separati per magistrati giudicanti e requirenti (condei componenti oggi eletti), e istituisce l’Alta corte disciplinare per entrambe le categorie di magistrati. L’ambizioso iter appena avviato durerà almeno fino al 2026. Serviranno infatti, per ciascuna Camera, due successive dezioni ad intervallo non minore di tre mesi, con maggioranze assolute nelle seconde votazioni.