Fonte : ilgiornaleditalia di 30 mag 2024

La 'non binaria' Dee Whitnell: "Mi sento maschio d'estate . L'ultima follia woke è il "gender season", il cambio di sesso in base alle stagioni. Per così dire capostipite è la 'non binaria' Dee Whitnell, una tiktoker coi capelli viola che ha rivelato di sentirsi "maschio d'estate e femmina d'inverno".

La ' non binaria' Dee Whitnell | Mi sento maschio d' estate e femmina d' inverno arriva la gender season - VIDEO