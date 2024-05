La morte della 16enne Desiree condanne ridotte nell’appello bis | Fatale il mix di stupefacenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024), nel processo di appello bis, leper tre imputati coinvolti nelladiMariottini, ladi Cisterna di Latina deceduta il 19 ottobre 2018 in uno stabile abbandonato nella zona di San Lorenzo a Roma. I giudiciCorte d’Assise d’Appello hanno fatto scendere a 22 anni di reclusione, dalla condanna all’ergastolo, la pena per Mamadou Gara. Per lui i giudici hanno riqualificato l’accusa da omicidio volontario acome conseguenza di altro reato. La corte ha condannato a 26 anni Alinno Chima, a cui erano stati inflitti 27 anni, e a 18 anni Brian Minthe, già condannato a 24 anni, che è stato assolto dal reato di cessione di sostanze. La sentenza è stata accolta con amarezza dalla madre e dai parentivittima.