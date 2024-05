La maledizione della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 30 maggio 2024) Atene come Budapest. E, prima ancora, come Madrid, Glasgow e Avellino: tappe di una via crucis pagana di una società storica che in Europa ha quasi sempre mancato l'appuntamento con la storia. Sei finali, un solo successo che affonda ormai nei meravigliosi anni Sessanta. Laha visto rimateralizzarsi gli incubi di sempre ad Atene, in una finale di Conference League in cui sognava di prendersi la rivincita dopo la delusione di un anno fa a Budapest. Allora era stato Bowen e un centimetro dai supplementari a gelare il popoloViola. Questa volta è toccato ad El Kaabi dopo 115 minuti di battaglia di nervi mandare in paradiso l'Olympiakos e condannare laa un altro ritorno mesto a casa. Una vera e propriache non va via ed è doppiamente dolorosa perché vincere avrebbe significato chiudere il cerchio di un ciclo che a modo suo è stato positivo ma che non si è compiuto.