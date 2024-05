La Libera Accademia del Teatro presenta la rassegna Impronte di teatro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Arezzo, 30 maggio 2024 – Ladelladi”. Tra domenica 9 giugno e martedì 2 luglio saranno messi in scena ben venti saggi-spettacolo che vedranno alternarsi sul palcoscenico tutti gli allievi della storica scuola cittadina, dai bambini agli adulti, dove sarà possibile vivere un percorso all’interno della ricchezza dell’arte teatrale. Laspazierà infatti tratradizionale ein musica, tra commedie e tragedie, tra testi originali e omaggi ai grandi autori del passato, con ogni opera prevista in doppia replica alle 19.00 e alle 21.15. Gli spettacoli nascono da un intero anno di lezioni tenute con i diversi gruppi dai maestri Francesca Barbagli, Andrea Biagiotti, Samuele Boncompagni, Amina Kovacevich, Uberto Kovacevich e Ilaria Violin, in virtù di un lavoro progressivo tra espressività, mimica, postura e utilizzo della voce che troverà ora compimento nella possibilità di esibirsi di fronte a un vero pubblico.