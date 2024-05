La legge dei più forti | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ladei più: trama, cast e streaming delStasera, giovedì 30 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ladei piùdel 2019 diretto da Deon Taylor. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Alicia West, ex militare in Afghanistan, torna nella sua città natale, New Orleans, dove viene reclutata nella narcotici. Una sera, per consentire a un collega di tornare a casa dalla moglie, Alicia si offre di prendere il suo posto in turno con il collega Brown. Dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza, i due si recano nei pressi di un edificio abbandonato. Brown dice ad Alicia di aspettare in macchina. A un tratto la poliziotta sente uno sparo proveniente dall’edificio in cui Brown è entrato e, dopo essere accorsa, è testimone dell’uccisione di un giovane spacciatore disarmato da parte del poliziotto Terry Malone e dei suoi uomini.