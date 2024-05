La legge dei più forti | dal cast al finale tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ladei più: dalalche c’è dasulI casi di abuso di potere da parte della polizia nei confronti delle comunità afroamericane sono tra le principali problematiche esistenti nel territorio degli Stati Uniti (ma non solo). Episodi di questo tipo avvengono di continuo, con conseguenze più o meno a lungo termine. Il cinema si è interrogato spesso a riguardo, concome Detroit, The Hate U Give o Ladei più, diretto nel 2019 da Deon Taylor. Taylor è anche il regista deiSupremacy, L’intruso e Fatale – Doppio inganno e in più occasioni con i suoi lavori ha affrontato proprio il tema degli scontri raziali. Questo suo Ladei piùè forse il più esplicito a riguardo, configurandosi come un cupo thriller incentrato sul confine tra bene e male e su come anche coloro che dovrebbero essere i garanti del primo di questi valori possano finire con lo sprofondare nel secondo.