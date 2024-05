La grana Tarquinio è un rebus irrisolvibile per il Pd Nessuna retromarcia Schlein all' angolo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Indipendente e pure troppo. Marco, candidato del Partito Democratico alle prossime europee, nonostante la sua veste da autonomo arringa il popolo dem e traccia l'inedita via del pacifismo, mettendo in evidente difficoltà Elly. “Se le alleanze invece dell'umanità difendono la guerra, allora è il caso di scioglierle”: è il mantra del giornalista che ripete da giorni e che ha ribadito nel suo tour elettorale in Toscana tra Pistoia, Prato, Firenze e San Giovanni Valdarno. Le sue dichiarazioni di qualche giorno fa a Tagadà su La 7 e che avevano aperto il caso, continuano a ripetersi. Via dall'alleanza europea col governo Netanyahu “che fa quello che vuole a Gaza”; via dalla Nato “cosa che non si fa in un giorno, ma che deve essere fatto”.