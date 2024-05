La giovane perseguitata e l’incubo dell’ex che cercava di comprare dell’acido | condanna a quattro anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Milano –mesi. E’ questa lain abbreviato per F. D., 33, finito in carcere il 17 novembre a Milano con le accuse di atti persecutori e altri reati nei confronti dell'ex fidanzata. Secondo quanto ricostruito con decine di chiamate e messaggi anonimi il ragazzo aveva iniziato a tempestare la vittima dopo che quest'ultima il precedente settembre aveva chiuso la relazione con lui a causa del comportamento sempre più possessivo. La misura cautelare era stata disposta dopo che in alcune intercettazioni il 33enne aveva cercato di acquistare dell'acido. Tuttavia, dalle indagini dei carabinieri della compagnia Porta Monforte e della pm Giulia Floris non sono emersi elementi inequivocabili da far pensare che lo volesse utilizzare per un'aggressione alla ragazza.