La Fondazione Polito dedica una parte del museo a Agostino di Bartolomei

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il Presidente Davide: “Un tributo al leggendario capitano della Roma, ricordato per sempre nel cuore dei tifosi granata” Laannuncia con orgoglio l’inaugurazione di una sezione del suota alla memoria diDi, in occasione del trentennale della sua scomparsa. Questo omaggio perpetua il ricordo di un uomo e un atleta straordinario, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della U.S. Salernitana 1919 e della Roma. All’interno della nuova sezione del, i visitatori potranno ammirare la maglia originale diDi, generosamente donata dall’ex medico della Roma, il dott. Ernesto Alicicco, e un ritratto dell’illustre calciatore realizzato dal pittore Fernando Mangone.