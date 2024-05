Fonte : orizzontescuola di 30 mag 2024

Un'arte che deve lasciare un segno, che deve poter disegnare arabeschi di meraviglia, passione, curiosità e attenzione verso tutto ciò che ci circonda. Lettera. Inviata da Teresita Possidente - Insegnare, in questa parola si esprime in senso di una professione… segnare in, tracciare dentro.

La fine dell’anno scolastico Lettera